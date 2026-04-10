CrowdStrike Holdings, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader mondiale di sicurezza informatica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,11% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di CrowdStrike Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di CrowdStrike Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 360 USD con prima area di resistenza vista a 393,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 345,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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