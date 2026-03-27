New York: sell-off per CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Retrocede molto il leader mondiale di sicurezza informatica , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,31%.



La tendenza ad una settimana di CrowdStrike Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 361,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 374,3. Il peggioramento di CrowdStrike Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 355,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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