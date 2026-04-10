Milano 10:04
47.355 +0,06%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 10:04
10.613 +0,09%
Francoforte 10:04
23.843 +0,15%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care
Giornata di guadagni per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata a 845,77 punti.
Condividi
```