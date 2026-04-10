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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care
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10 aprile 2026 - 10.00
Giornata di guadagni per il
comparto sanitario dell'Area Euro
, che continua la giornata a 845,77 punti.
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