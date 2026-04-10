Francoforte: balza in avanti Aixtron
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Aixtron, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,87%, rispetto a +4,08% del MDAX).
Le implicazioni di breve periodo di Aixtron sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 37,48 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 36,86. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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