Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aixtron

(Teleborsa) - Balza in avanti Aixtron , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Aixtron mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 46,63 Euro. Rischio di discesa fino a 45,55 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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