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Francoforte: andamento negativo per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Aixtron
Si muove verso il basso Aixtron, con una flessione del 2,18%.
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