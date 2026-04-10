Francoforte: scambi in positivo per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , con una variazione percentuale del 2,41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Healthineers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Healthineers rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Siemens Healthineers ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 38,61 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 39,64, mentre il primo supporto è stimato a 37,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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