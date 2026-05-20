Francoforte: scambi al rialzo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader delle energie rinnovabili , con una variazione percentuale del 2,34%.



La tendenza ad una settimana di Siemens Energy è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Siemens Energy segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 170,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 172,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 169,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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