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Indra, quotazioni in calo a Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Indra, quotazioni in calo a Madrid
Ribasso scomposto per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che esibisce una perdita secca del 5,90% sui valori precedenti.
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