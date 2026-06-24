Milano 12:47
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Indra scivola in fondo al mercato di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Indra scivola in fondo al mercato di Madrid
Retrocede molto la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,86%.
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