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Madrid: giornata depressa per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Indra
Sottotono la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che passa di mano con un calo del 3,56%.
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