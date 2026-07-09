Madrid: calo per Indra

(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che sta segnando un calo dell'1,92%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,18%, rispetto a -0,7% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Le implicazioni tecniche complessive dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 48,81 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 50,91. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 47,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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