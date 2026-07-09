Madrid: calo per Indra
(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che sta segnando un calo dell'1,92%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Indra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,18%, rispetto a -0,7% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni tecniche complessive dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 48,81 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 50,91. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 47,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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