Londra: brillante l'andamento di easyJet

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia aerea low cost inglese , che lievita del 2,35%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di easyJet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di easyJet ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,959 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,077, mentre il primo supporto è stimato a 3,842.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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