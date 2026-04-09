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Londra: andamento negativo per easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: andamento negativo per easyJet
Ribasso composto e controllato per la compagnia aerea low cost inglese, che presenta una flessione del 3,21% sui valori precedenti.
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