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Londra: scatto rialzista per easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: scatto rialzista per easyJet
Seduta decisamente positiva per la compagnia aerea low cost inglese, che tratta in rialzo dell'11,06%.
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