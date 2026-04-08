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/ Londra: scatto rialzista per easyJet
Londra: scatto rialzista per easyJet
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Trasporti
08 aprile 2026 - 09.50
Seduta decisamente positiva per la
compagnia aerea low cost inglese
, che tratta in rialzo dell'11,06%.
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