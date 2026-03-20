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/ Londra: scambi al rialzo per easyJet
Londra: scambi al rialzo per easyJet
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Trasporti
20 marzo 2026 - 09.50
Seduta positiva per la
compagnia aerea low cost inglese
, che avanza bene del 2,97%.
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