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Londra: scambi al rialzo per easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: scambi al rialzo per easyJet
Seduta positiva per la compagnia aerea low cost inglese, che avanza bene del 2,97%.
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