Londra: mette il turbo easyJet

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la compagnia aerea low cost inglese , che mostra una salita bruciante dell'11,06% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a easyJet rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di easyJet ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,105 sterline. Supporto a 3,882. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,328.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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