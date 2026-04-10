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Londra: scatto rialzista per Coca Cola HBC

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scatto rialzista per Coca Cola HBC
Seduta decisamente positiva per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che tratta in rialzo del 3,94%.
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