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Madrid: movimento negativo per Sacyr

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Sacyr
Seduta in ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che mostra un decremento dell'1,89%.
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