Madrid: profondo rosso per Indra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,90% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 51,69 Euro. Supporto visto a quota 47,73. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 55,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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