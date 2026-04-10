MPS, AQR Capital Management e Syquant Capital aumentano le posizioni short

(Teleborsa) - Aumentano le posizioni short su Banca Monte dei Paschi di Siena . Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), il fondo statunitense AQR Capital Management ha incrementato ieri la propria posizione all'1,11% (rispetto all'1,01% datato 2 aprile 2026), mentre il fondo francese Syquant Capital è arrivato ieri allo 0,82% (rispetto allo 0,7% datato 23 marzo 2026)



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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