MPS, AQR Capital Management e Syquant Capital aumentano le posizioni short
(Teleborsa) - Aumentano le posizioni short su Banca Monte dei Paschi di Siena. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), il fondo statunitense AQR Capital Management ha incrementato ieri la propria posizione all'1,11% (rispetto all'1,01% datato 2 aprile 2026), mentre il fondo francese Syquant Capital è arrivato ieri allo 0,82% (rispetto allo 0,7% datato 23 marzo 2026)
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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