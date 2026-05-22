Smart Capital-VSL Club disinvestono da Next Geosolutions Europe: plusvalenza da 12 milioni

(Teleborsa) - Smart Capital, holding di partecipazioni industriali specializzata in private equity e PIPE quotata su EGM-PRO, ha annunciato il perfezionamento dell'integrale disinvestimento della partecipazione in Next Geosolutions Europe , acquisita in occasione della quotazione in Borsa della società nel maggio 2024 in qualità di cornerstone investor insieme a VSL Club S.p.A.



L'operazione era strutturata attraverso il veicolo SmartVSL Geosolutions S.r.l., partecipato al 50% da Smart4Sea S.r.l. (a sua volta controllata al 52,14% da Smart Capital e all'8,93% da Smart4Tech S.p.A.) e al 50% da VSL Off-shore S.r.l. L'investimento iniziale complessivo era pari a 11 milioni di euro, sottoscritti nell'ambito di un club deal a cui hanno partecipato 18 famiglie imprenditoriali.



L'uscita ha generato per SmartVSL un incasso complessivo lordo di circa 23 milioni di euro e una plusvalenza lorda di oltre 12 milioni, con un multiplo sul capitale investito di circa 2,1x e un IRR di circa il 50% in poco più di due anni. La quota di pertinenza di Smart Capital — inclusa la dismissione di azioni detenute direttamente — è stimabile in oltre 6,5 milioni di euro; per Smart4Tech l'incasso lordo è stimabile in circa 1 milione.



Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital, Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital, Fabrizio Vettosi, Direttore Generale di VSL Club, e Ciro Russo, Senior Partner di VSL Club, hanno così commentato: "L’uscita dall’investimento in NextGeo rappresenta per Smart Capital e VSL Club il completamento di un percorso industriale e finanziario avviato con l’accompagnamento della società in Borsa. Siamo orgogliosi di aver contribuito a supportare una realtà italiana di eccellenza assoluta nel settore offshore e marine geoscience, creando valore insieme al management e agli altri stakeholder. Ringraziamo la famiglia Ievoli, Vanni Ranieri e tutto il team NextGeo per la collaborazione sviluppata nel corso di questa esperienza".

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