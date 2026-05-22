DeA Capital Real Estate SGR rinnova il CdA: Giancarlo Scotti nominato Presidente

(Teleborsa) - L'Assemblea di DeA Capital Real Estate SGR ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2026-2028, con Giancarlo Scotti nel ruolo di Presidente.



Gli altri componenti del CdA sono Dino Abate, Stefania Bariatti, Stefania Boroli, Camillo Candia, Andrea Casarotti, Gaetano Casertano e Silvia Rachela. Rinnovato anche il Collegio Sindacale, presieduto da Guido Sazbon, con Luciana Sara Rovelli e Annalisa Donesana come sindaci effettivi.



DeA Capital Real Estate SGR gestisce 12 miliardi di euro di patrimonio attraverso 50 fondi immobiliari e 2 SICAF, con un portafoglio di circa 700 immobili e circa 100 investitori istituzionali italiani e internazionali.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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