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Koinos Capital, terza acquisizione nella termoformatura: Lapi compra il 100% di A.P. Form

Finanza
Koinos Capital, terza acquisizione nella termoformatura: Lapi compra il 100% di A.P. Form
(Teleborsa) - Koinos Capital SGR, società di investimento indipendente multi-strategy focalizzata su imprenditorialità e tecnologia, prosegue la costruzione della propria piattaforma industriale nella termoformatura: la controllata Lapi Società Benefit, partecipata dal fondo Koinos Uno, ha acquisito il 100% di A.P. Form, player di riferimento nel settore con una leadership consolidata nei segmenti della refrigerazione industriale, medicale e dei veicoli speciali.

Si tratta della terza operazione nell'ambito della strategia buy & build di Koinos Capital, volta alla creazione di hub industriali settoriali in mercati di nicchia e frammentati, con l'obiettivo di posizionare la piattaforma come soggetto di riferimento in Italia e all'estero.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
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