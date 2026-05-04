Koinos Capital, terza acquisizione nella termoformatura: Lapi compra il 100% di A.P. Form

(Teleborsa) - Koinos Capital SGR, società di investimento indipendente multi-strategy focalizzata su imprenditorialità e tecnologia, prosegue la costruzione della propria piattaforma industriale nella termoformatura: la controllata Lapi Società Benefit, partecipata dal fondo Koinos Uno, ha acquisito il 100% di A.P. Form, player di riferimento nel settore con una leadership consolidata nei segmenti della refrigerazione industriale, medicale e dei veicoli speciali.



Si tratta della terza operazione nell'ambito della strategia buy & build di Koinos Capital, volta alla creazione di hub industriali settoriali in mercati di nicchia e frammentati, con l'obiettivo di posizionare la piattaforma come soggetto di riferimento in Italia e all'estero.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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