New York: andamento sostenuto per Constellation Energy

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore statunitense di energia pulita , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,57%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Constellation Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,39%, rispetto a +4,36% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di medio periodo di Constellation Energy ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 295,5 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 308,5, mentre il primo supporto è stimato a 282,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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