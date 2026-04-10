New York: seduta difficile per Alexandria Real Estate Equities

(Teleborsa) - Retrocede molto la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,50%.



L'andamento di Alexandria Real Estate Equities nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro di medio periodo di Alexandria Real Estate Equities ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 43,82 USD. Primo supporto individuato a 41,04. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 46,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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