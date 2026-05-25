DeA Capital Real Estate, Cda attribuisce le deleghe al Presidente Scotti e al consigliere Abate

(Teleborsa) - A seguito delle deliberazioni assunte dall’Assemblea
degli azionisti di DeA Capital Real Estate SGR
che ha nominato i nuovi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della società per il triennio 2026-2028, si è tenuta oggi la prima riunione del Cda.
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente Giancarlo Scotti
le deleghe per poter gestire l’attività operativa
della SGR, in attesa dell’esito del processo di nomina del nuovo AD
, e al consigliere Dino Abate
le deleghe relative alla gestione dei processi AML
(Anti-Money Laundering).(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)