Gruppo Barletta, aucap da 166 milioni sottoscritto da Global Hotels Real Estate e FIDIM

La famiglia saudita El-Khereiji entra con l’8,5% mentre la famiglia Rovati si rafforza al 23%

(Teleborsa) - Global Hotels Real Estate, veicolo di investimento della famiglia saudita El-Khereiji, ha siglato un accordo vincolante per l’ingresso nel capitale del Gruppo Barletta. Parallelamente, FIDIM della Famiglia Rovati rafforza ulteriormente la propria quota all’interno del Gruppo.



Gruppo Barletta è una holding di investimento attiva nei settori hospitality, real estate, lifestyle e infrastrutture esperienziali. Attraverso Arsenale S.p.A., il Gruppo è oggi uno dei principali operatori mondiali nel segmento delle luxury rail cruises e dell’hospitality di alta gamma, con progetti sviluppati in Europa e Medio Oriente.



L’operazione prevede un investimento in aumento di capitale pari a 166 milioni di euro attraverso il quale La Global Hotels Real Estate acquisirà una partecipazione pari a circa l’8,5% del capitale sociale di Gruppo Barletta e permetterà a FIDIM di salire fino al 23%, dopo essere entrata nel Gruppo Barletta nel luglio del 2024.



L’investimento è finalizzato a sostenere il piano di crescita industriale e consolidamento del Gruppo, anche in vista delle imminenti operazioni straordinarie relative ad Arsenale, società controllata dal Gruppo Barletta. A seguito dell’operazione il valore post-money del Gruppo Barletta raggiungerà 1,172 miliardi di euro, rafforzando ulteriormente la partnership strategica tra le famiglie Barletta e Rovati e accogliendo la famiglia El-Khereiji all’interno del veicolo che controlla Arsenale.



L’ingresso della famiglia El-Khereiji e il rafforzamento del Gruppo Barletta rappresentano un passaggio di rilevanza strategica per lo sviluppo delle nuove iniziative internazionali della controllata Arsenale che, da oggi, potrà fare leva sul forte posizionamento estero della famiglia El-Khereiji presente da oltre vent’anni nei settori hospitality, luxury real estate e lifestyle.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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