New York: si muove a passi da gigante Marvell Technology

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,00%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Marvell Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 129,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 134,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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