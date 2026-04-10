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New York: si muove a passi da gigante Marvell Technology

Migliori e peggiori
New York: si muove a passi da gigante Marvell Technology
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Marvell Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 129,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 124,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 134,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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