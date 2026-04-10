Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca
(Teleborsa) - Scambia in profit l'istituto di piazzetta Cuccia, che lievita del 2,63%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della banca d'affari italiana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 18,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 17,81. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 18,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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