Piazza Affari: andamento rialzista per Piaggio
(Teleborsa) - Scambia in profit la big delle due ruote, che lievita del 2,82%.
La tendenza ad una settimana di Piaggio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società industriale perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 1,581 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 1,619. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 1,555.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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