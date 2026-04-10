Piazza Affari: andamento rialzista per Piaggio

(Teleborsa) - Scambia in profit la big delle due ruote , che lievita del 2,82%.



La tendenza ad una settimana di Piaggio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società industriale perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 1,581 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 1,619. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 1,555.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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