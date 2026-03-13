Piazza Affari: si concentrano le vendite su Piaggio
(Teleborsa) - Pressione sulla big delle due ruote, che tratta con una perdita del 3,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Piaggio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo della società industriale si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,66 Euro. Supporto stimato a 1,603. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,717.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
