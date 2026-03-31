Piazza Affari: balza in avanti Piaggio
(Teleborsa) - Seduta positiva per la big delle due ruote, che avanza bene del 2,01%.
La tendenza ad una settimana di Piaggio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società industriale mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,533. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,479.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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