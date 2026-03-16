Piazza Affari: rosso per Piaggio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big delle due ruote , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Piaggio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,592 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,628. Il peggioramento della società industriale è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,578.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```