Piazza Affari: rosso per Piaggio
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big delle due ruote, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Piaggio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,592 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,628. Il peggioramento della società industriale è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,578.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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