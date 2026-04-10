Piazza Affari: exploit di Buzzi

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nel settore del cemento , che mostra una salita bruciante del 6,37% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Buzzi rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Buzzi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,39. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 53,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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