Piazza Affari: Moltiply Group in rally

(Teleborsa) - Protagonista il broker online per i mutui alle famiglie , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,03%.



La tendenza ad una settimana di Moltiply Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Moltiply Group , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31,87 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 32,52 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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