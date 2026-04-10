Piazza Affari: Moltiply Group in rally
(Teleborsa) - Protagonista il broker online per i mutui alle famiglie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,03%.
La tendenza ad una settimana di Moltiply Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Moltiply Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31,87 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 32,52 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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