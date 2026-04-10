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Piazza Affari: sviluppi positivi per Moltiply Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: sviluppi positivi per Moltiply Group
Protagonista il broker online per i mutui alle famiglie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,03%.
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