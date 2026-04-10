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Piazza Affari: sviluppi positivi per Moltiply Group
Migliori e peggiori
,
In breve
10 aprile 2026 - 09.35
Protagonista il
broker online per i mutui alle famiglie
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,03%.
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