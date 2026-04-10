Piazza Affari: positiva la giornata per Nexi

(Teleborsa) - Avanza il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che guadagna bene, con una variazione del 2,78%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nexi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nexi rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Nexi mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,549 Euro. Rischio di discesa fino a 3,45 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,648.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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