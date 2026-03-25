Piazza Affari: andamento rialzista per Nexi

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nexi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nexi rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Nexi rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 3,068 Euro, mentre i supporti sono stimati a 3,007. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 3,129.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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