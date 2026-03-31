Piazza Affari: positiva la giornata per Nexi
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, con una variazione percentuale del 2,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nexi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Nexi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,189 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,258.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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