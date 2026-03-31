Piazza Affari: positiva la giornata per Nexi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , con una variazione percentuale del 2,00%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nexi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Nexi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,189 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,258.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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