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Piazza Affari: positiva la giornata per Nexi
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 12.30
Punta con decisione al rialzo la performance del
gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, con una variazione percentuale del 2,73%.
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