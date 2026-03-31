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Piazza Affari: scambi al rialzo per Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Nexi
Rialzo marcato per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che tratta in utile del 2,00% sui valori precedenti.
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