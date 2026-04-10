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Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics
Balza in avanti l'azienda italo-francese di semiconduttori, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.
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