Piazza Affari: scambi in positivo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che avanza bene del 3,38%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di chip mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 57,19 Euro. Rischio di discesa fino a 56,79 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 57,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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