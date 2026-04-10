ServiceNow in discesa a New York

(Teleborsa) - A picco il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che presenta un pessimo -6,99%.



Lo scenario su base settimanale di ServiceNow rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di ServiceNow suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 81,5 USD con tetto rappresentato dall'area 87,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 79,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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