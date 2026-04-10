Milano 15:28
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Dow Jones 9-apr
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Si muove in ribasso Hensoldt a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Hensoldt a Francoforte
Ribasso per Hensoldt, che tratta in perdita del 6,21% sui valori precedenti.
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