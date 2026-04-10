SILVER del 9/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 aprile
Apprezzabile rialzo per il metallo prezioso, in guadagno dello 0,82% sui valori precedenti.
Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 75,87. Primo supporto individuato a 73,58. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 78,16.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)