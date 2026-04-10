Webuild, completato lo scavo del primo tunnel della AV/AC Salerno-Reggio Calabria

(Teleborsa) - Webuild , big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che si è concluso lo scavo della galleria Caterina, la prima ad essere stata completata sul Lotto 1A dell'AV/AC Salerno-Reggio Calabria, uno dei progetti strategici per la connessione del Sud della penisola con il Nord Italia e l'Europa, i cui lavori sono eseguiti dal consorzio guidato da Webuild su commessa di RFI (Gruppo FS Italiane).



La realizzazione del tunnel porta la firma di Mireille, una innovativa TBM (Tunnel Boring Machine) dal peso di 1.200 tonnellate e dotata di una testa fresante di oltre 10 metri di diametro. Mireille, dopo aver scavato per la metropolitana di Parigi, è stata la prima talpa integralmente rigenerata nello stabilimento Webuild in Umbria, nato per dare nuova vita alle grandi macchine da scavo anche in ottica di economia circolare.



Mireille affronterà nei prossimi mesi una complessa traslazione di circa 400 metri per raggiungere l'imbocco della galleria Sicignano e iniziarne lo scavo, lungo oltre 2,5 chilometri, segnando un ulteriore passo decisivo per la realizzazione dei 35 km di nuova linea ferroviaria in costruzione tra le città di Battipaglia e Romagnano, in provincia di Salerno.



Sul lotto 1A dell'AV/AC Salerno–Reggio Calabria procedono a pieno ritmo anche le altre lavorazioni del cantiere, ormai entrato nella sua fase operativa più sfidante: è in corso lo scavo della galleria Cerreta, lunga 450 metri, che viene eseguito con metodo tradizionale, mentre sono attivi numerosi fronti di lavoro per la realizzazione delle spalle e delle pile dei Viadotti in vista dell'avvio delle operazioni di varo degli imponenti impalcati metallici che permetteranno il transito delle TBM verso i successivi fronti di scavo, una volta ultimati i rispettivi tunnel.

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