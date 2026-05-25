Milano 17:35
50.220 +1,43%
Nasdaq 22-mag
29.482 +0,42%
Dow Jones 22-mag
50.580 +0,58%
Londra 22-mag
10.466 0,00%
Francoforte 17:35
25.389 +2,01%

A Piazza Affari, forte ascesa per Webuild

Migliori e peggiori, In breve
A Piazza Affari, forte ascesa per Webuild
Ottima performance per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che scambia in rialzo del 4,93%.
Condividi
```