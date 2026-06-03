Piazza Affari: positiva la giornata per Webuild

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.



L'andamento di Webuild nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Webuild evidenzia un declino dei corsi verso area 2,394 Euro con prima area di resistenza vista a 2,44. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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